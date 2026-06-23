Açık 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.06.2026 11:23

Hakim ve savcılara yeni uyarma cezası

TBMM Başkanlığına sunulan "12. Yargı Paketi" ile hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulması, uyarma cezası gerektirecek.

Hakim ve savcılara yeni uyarma cezası

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yeni düzenlemeye gidilecek.

Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda "bilirkişiye" başvurulması, hakim ve savcılara verilen uyarma cezaları arasına dahil edilecek.

Mevcut düzenlemeye göre, "görevde kayıtsızlık ve düzensizlik", "meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş sahiplerine karşı kırıcı davranmak", "mazeretsiz olarak göreve geç gelmek ve görevden erken ayrılmak", "kanun ve diğer mevzuat ile karar ve talimatlarda açık olarak belirtilen konularda, işi uzatacak şekilde davranışlarda bulunmak, yazı ve tekitleri zamanında cevaplandırmamak", "bilirkişi seçimi ve görevlendirmesi sırasında kanunlarla belirlenen kurallara uymamak," "nitelik ve ağırlıkları itibarıyla belirtilen benzeri eylemlerde bulunmak" durumlarında uyarma cezası alan hakim ve savcılara, teklifin yasalaşmasıyla hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda "bilirkişiye" başvurmaları halinde de söz konusu ceza verilecek.

Düzenlemeyle bilirkişi seçimi ve görevlendirilmesi sırasında kanuni kurallara aykırı davranılmasının yanı sıra hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenebilecek konularda bilirkişiye başvurulması disiplin yaptırımına bağlanacak.

Uygulamayla yargılamaların uzaması da engellenecek, bilirkişilik kurumunun asli fonksiyonuna uygun şekilde işletilmesi sağlanacak.

ETİKETLER
Yargı Reformu TBMM
Sıradaki Haber
Bahçeli: Türkiye dış aktörlerin tehdit ve terbiye imalarıyla hizaya getirilemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:50
Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da son 5 günde 40 kişi boğuldu
13:39
Yükseköğretimde yeni dönem: Mikro kredi uygulaması başlıyor
13:18
Yaklaşık 18 milyon öğrenci cuma günü karne heyecanı yaşayacak
13:13
Hafif ticari araç, park halindeki askeri araca çarptı: 1 şehit, 5 yaralı
13:03
İletişim Başkanlığı'ndan Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile El Kitabı
12:48
20 ilde siber suç operasyonu: 78 tutuklama
Gazze'de İsrail saldırılarında tahrip edilen mezarlardaki cenazeler çıkarılıyor
Gazze'de İsrail saldırılarında tahrip edilen mezarlardaki cenazeler çıkarılıyor
FOTO FOKUS
İletişim Başkanlığından ailelere rehber
İletişim Başkanlığından ailelere rehber
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ