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TRT Haber 14.12.2023 15:09

Hakeme saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı

Hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili Ankara Batı 3. Asliye Mahkemesi'nde Faruk Koca ve 3 şüpheli hakkında dava açıldı.

Hakeme saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı

Ankara Batı cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor futbol müsabakası sırasında meydana gelen olaylarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı.

Buna göre, Faruk Koca hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme" suçlarından,

Tutuklu Şüphelilerden F.K hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme” suçlarından, tutuklu şüpheliler K.Ç. ve Ş.Y.Ş. hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, yasak alanlara girme" suçlarından, görüntülerin izlenmesi neticesinde sahaya girip müsabaka hakemine tekme sallayıp vuramayan, eylemi bu nedenle teşebbüs aşamasında kalan şüpheli O.E.C. hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından" cezalandırılmaları talebiyle Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iddianame tanzim edildi.

Ayrıca tüm şüpheliler hakkında 6222 sayılı kanunun 18. Maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep edildi.

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