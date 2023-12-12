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HABER GİRİŞ
12.12.2023 16:15
, 12.12.2023 16:24
SON GÜNCELLEME
12.12.2023 16:24
Hakeme saldıran Faruk Koca, AK Parti'den ihraç talebiyle disipline sevk edildi
AK Parti, Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Faruk Koca'yı 'ihraç' talebiyle disipline sevk etti.
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