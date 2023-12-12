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TRT Haber 12.12.2023 16:15

Hakeme saldıran Faruk Koca, AK Parti'den ihraç talebiyle disipline sevk edildi

AK Parti, Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Faruk Koca'yı 'ihraç' talebiyle disipline sevk etti.

Hakeme saldıran Faruk Koca, AK Parti'den ihraç talebiyle disipline sevk edildi

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