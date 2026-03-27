Hakan Fidan: ABD ve İsrail'in başlattığı savaş bölgesel yayılma tehlikesiyle baş başa

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber özel yayınında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Amerika'nın ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak başlattığı bu savaş giderek daha da bölgesel yayılma tehlikesiyle baş başa.

Bir numaralı hedefimiz savaşın durması. Bunu yaparken de daha fazla yaygınlık göstermemesi önemli bizim için.

Müzakerelerde bir aşamaya gelindi gibi, yani en azından müzakereler başladı, Pakistan üzerinden mesaj aktarımı var.

Bizim üzüldüğümüz nokta maalesef bölge adım adım İsrail'in senaryosunu yazdığı oyunun içine çekilmekte.

Körfez’deki 6-7 ülke açıkçası bunlar kendi yıkımlarıyla baş başalar.

İsrail’in istediği senaryo İslam ülkelerinin birbiriyle uzun süreli bir kavgaya girmesi.

