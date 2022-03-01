Ukrayna'daki gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun da gündemindeydi.

Çavuşoğlu, "Bulgaristan Başbakanının 'Bunlar alıştığımız mülteciler değil, Avrupalı insanlar, zeki insanlar' sözlerini hatırlatarak, Batı ülkelerine 'göçmen ayrımcılığı' eleştirisinde bulundu.

"Batı, Müslüman coğrafyaya ayrımcılık yapıyor"

Hakan Çavuşoğlu, açıklamasında "Bu anlayış insan hakları bakımından cehalete denk düşer. Avrupa'nın sarışın göçmen bağnazlığı utanç vericidir ve asla kabul edilemez. Batının bu çarpık yaklaşımla müslüman coğrafyaya ayrımcılık sergilediği apaçık ortaya çıkıyor. Bugün yaşanan utanç verici bir çifte standarttır. İnsanlar insan oldukları için temel haklarına kavuşur. Suriyeli veya Ortadoğulu diye denize atılmaz, kıyafetleri alınıp Yunanistan sınırında donarak ölmeye bırakılmaz" ifadelerine yer verdi.

"Biz zulüm madurlarına eşit yaklaşıyoruz"

Çavuşoğlu, Avrupa'nın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden çok uzak bir yaklaşım sergilediğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Maalesef batılılar, Ukrayna'daki savaşa ırkçılıkla tepki veriyorlar. Mültecilere 'Hristiyan, sarı saçlı, mavi gözlü' diye ayırarak ayrımcılık yapılıyor. Biz sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Yunus Emre'nin dilinden 'yaratılanı severim yaradandan ötürü' diyen köklü medeniyetimizin gereği olarak tüm zulüm mağdurlarına insan olmalarının gerektirdiği biçimde yaklaşıyoruz."