Uzmanların her fırsatta vurguladığı gibi koronavirüsten korunmak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan geçiyor. Bu üç önlemi uygularken belki de en kritik nokta, güvenilir maskeyi seçmek.

İlk günlerde standart ve tek tip olarak görmeye alıştığımız maskeler, günlük yaşamın bir parçası haline geldikten sonra çeşitli renk, desen ve fiyatlarla tüketicinin tercihine sunuldu. Maskelere artan talep vitrinlerdeki çeşitliliğin yanı sıra ‘merdiven altı’ diye tabir edilen üretimi de beraberinde getirdi. Bu durum birçok kişiye aynı soruyu sordurdu.

Güvenilir maskeyi nasıl seçebilirim?

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulaması ile birçok tıbbi ürün gibi artık maskeler hakkında da detaylı bilgiye ulaşmak mümkün. Tüm uygulama marketlerinden ücretsiz olarak erişilen ÜTS uygulaması basit ara yüzü sayesinde almayı düşündüğünüz maske ile ilgili bilgileri saniyeler içinde kullanıcıya sunuyor.

Uygulama içinde bulunan kamera ile tara ve el ile sorgula seçeneklerini kullanarak maske kutusunun üzerinde yer alan barkod sorgulanıyor. Uygulama, aynı zamanda kullanıcıya ürünler hakkında şikayette bulunma imkanı da sunuyor.

Hangi bilgilere ulaşabilirim?

Saniyeler süren sorgulamanın ardından kullanıcıyı ilk olarak ürün hakkında marka, model, referans numarası, içerikteki ürün sayısı, ithal/imal bilgisi, üretildiği yer gibi temel bilgiler karşılıyor.

Ürünün detaylı özellikleri ile ilgili de lateks, DEHP, iyonize radyasyon ve nanomateryal içerip içermediği bilgisi yer alıyor.

Uygulama sayesinde incelenen maskenin raf ömrünü öğrenmek de mümkün.

Haber: Zeynep Hazal Bayrakaroğlu

Video: Cihan Karaahmetoğlu

