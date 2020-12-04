Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere sızma girişimine en sert darbelerden birini vurdu.

Önceki gün Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit olmuştu.

Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

İHA ve SİHA'ların devreye alındığı operasyonda iki gün içinde 17 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Mehmetçik silah arkadaşının kanını yerde bırakmadı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada, "Mehmetçik, silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Operasyon sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 17 teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz Kahraman Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde bırakılmadı.



Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu pic.twitter.com/WRVjHnpB33