Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 07:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Kasapoğlu'na 'geçmiş olsun' mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi için geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, COVID-19 testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve eşi hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
Koronavirüs testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın @kasapoglu’na ve eşi hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 3, 2020
Etiketler: Fuat Oktay Koronavirüs Mehmet Muharrem Kasapoğlu Twitter
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