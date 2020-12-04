Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, COVID-19 testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve eşi hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."