Vaka sayılarının hızla yükselmesinin ardından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor.

Dün saat 21.00'de başlayan 8 saatlik kısıtlama saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Ekiplerin denetimi aralıksız sürüyor

Kısıtlama öncesinde yaşanan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Saat 21.00 itibarıyla meydanlar boş kaldı.

Kısıtlama kapsamında polis ekiplerinin denetimleri de sabaha kadar devam etti.

Yurt genelinde kurallara büyük oranda uyulduğu gözlenirken, kısıtlama kuralını ihlal edenlere de cezai işlem uygulandı.

Kısıtlama bu akşam 21.00'de yeniden başlayacak

Kısıtlamanın sona ermesiyle, cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı.

Yeni karar alınana kadar, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.