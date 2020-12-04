Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret görüşmelerine çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün bir araya gelecek. İlk toplantı, koronovirüs tedbirleri nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacak.

İşçi ve işveren tarafları talep ve görüşlerini sunacak. Diğer toplantılar için yol haritası belirlenecek.

Karar oy çokluğu ile alınacak

2021 yılı asgari ücreti; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak dördüncü toplantının ardından belli olacak.

Komisyonda işçi, işveren ve devlet adına 5’er üye bulunuyor. İşçi tarafını en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türk-İş temsil ediyor. İşveren tarafı adına ise masaya Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) oturuyor.

Komisyon oy çokluğuyla karar veriyor.

5 parametre öne çıkacak

2021 asgari ücret zammı için yapılacak pazarlıklarda, 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametrenin ön plana çıkması bekleniyor.

Asgari ücret net 2 bin 324 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.