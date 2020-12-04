Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 02:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski bakan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşamını yitirdi.
Eski bakanlardan Nevzat Ayaz, 22 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi edilirken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ayaz'ın cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek.
1991'deki genel seçimlerde milletvekili seçilen Nevzat Ayaz, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlerini de üstlendi.
Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılığı da yapan Ayaz, evli ve iki çocuk babasıydı.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı
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