Eski bakanlardan Nevzat Ayaz, 22 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi edilirken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ayaz'ın cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek.

1991'deki genel seçimlerde milletvekili seçilen Nevzat Ayaz, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlerini de üstlendi.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılığı da yapan Ayaz, evli ve iki çocuk babasıydı.