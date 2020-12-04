Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle online toplantı yaptığını açıkladı.

"Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı"

Toplantıda illerin durumunu değerlendirdiklerini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il Sağlık Müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız online toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor. Son bir haftada Hatay’da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya‘da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzonda'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da da sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70. Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır."