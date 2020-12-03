Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dominikli mevkidaşı Alvarez ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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