CSO'nun yeni binası, şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde, unutulmaz bir konserle kapılarını açtı. Müzik kapsülü biçiminde inşa edilen binanın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

CSO'nun yeni binasında, 2023 kişilik konser salonu, 500 kişilik mavi salon, 650 kişilik tarihi salon bulunuyor. Doğal akustik prensibine uygun inşa edilen salonlarda, müzikseverler sanatçılar ile buluşacak.

62 bin 500 metrekare kapalı alandaki salonlarda dijital konserler de düzenlenebilecek.

CSO'nun sadece binasında değişiklik olmayacak, kurum yeni bir anlayışa da kavuşacak.

Orkestranın bünyesine 30 yeni sanatçı katıldı. Yurtdışındaki orkestralarda görev yapan birçok Türk de ekibe dahil oldu. Şimdiden yurtdışındaki 20 merkezle ortak sanatsal platform kurulması için irtibata geçildi.

Ayrıca, üniversite mezunlarına tecrübe kazandırmak için akademi kurulacak. Geleceğin müzisyenleri için CSO Çocuk programı hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda yurtdışından sanatçılar da ağırlanacak.

Bilet fiyatları 50, 70 ve 100 lira arasında değişecek. Öğrenciye yüzde 50 indirim uygulanacak.