Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımlar başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ ihtilafında artık yeni bir döneme girildiğini, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine gölge düşürebilecek her türlü eylemden hassasiyetle kaçınılmasının önemli olduğunu ifade etti.
Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti
Erdoğan, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade suikastının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını ancak bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen karanlık çevrelerin ümitlerinin bir kez daha boşa çıkarılacağına inandığını dile getirdi.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı İran Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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