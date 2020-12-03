İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen programda, Emniyet teşkilatında görev yapan polis memurlarının engelli çocuklarıyla video konferans aracığıyla görüşme gerçekleştirdi.

Emniyet teşkilatında görev yapan ailelerle her yıl düzenledikleri etkinliklerle bir araya geldiklerini hatırlatan Soylu, COVID-19 salgını nedeniyle internet ortamı üzerinden bu sene böyle bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Soylu, görüşme gerçekleştirdiği ailelere ve çocuklarına selamlarını ileterek, onlarla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Barış Göl'e Allah rahmet eylesin"

Etkinlikte Emniyet Genel Müdürlüğü korosunun yer aldığını ancak Kahramanmaraş'ta oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya giderken silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl'ün şehit olması sebebiyle bunu ertelediklerini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Mesleğimizin ve görevimizin önemli bir parçası da halkımızın huzurunu ve güvenini sağlamak, suçluların peşinden gitmek ve onları yakalayıp onları adalete teslim etmek. Bugün bu görevini kahramanca gerçekleştirmeye çalışan bir evladımız, bir kahramanımız hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Bütün dualarımız onunla birlikte, şu anda makamların en güzelinde, en güzel makamda. Ailesine baş sağlığı diliyoruz, tüm emniyet teşkilatına baş sağlığı diliyorum, milletimize baş sağlığı diliyoruz."

Görevinin başında fedayı can etmenin kahraman güvenlik güçlerinin hayatının en önemli gerçeği olduğunu ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Ona hazırdırlar, hepimiz hazırız ve bir kalleş kurşun maalesef kahramanımızı, yiğit evladımızı bizden aldı. Onun için Allah rahmet eylesin Barış Göl'e, şehidimize ve ailesine bizi mahcup etmesin. Benim ve arkadaşlarımın temennisi odur. Çok zor bir görevi üstlenen, kutlu ve kutsal bir görevi üstlenen arkadaşlarımız hiçbir hesabın içerisinde olmadan millet, vatan ve namus kavramıyla bu büyük mücadeleyi gerçekleştiriyorlar."

Bakan Soylu, salgın bittikten sonra aileler ve çocukları ile kapsamlı bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile daire başkanları da katıldı.