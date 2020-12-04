Bakan Kurum: 3 binanın duvarlarının yıkıldığı tespit edilmiştir
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt'teki depreme ilişkin, "İlk incelemelerde ağır hasarlı bina olmadığı, Karabağ köyünde 3 binanın duvarlarının yıkıldığı tespit edilmiştir" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Siirt'te meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz Kurtalan ilçesi merkez ve köyleri başta olmak üzere gün boyu hasar tespit çalışmalarını yürütmüşlerdir. İlk incelemelerde ağır hasarlı bina olmadığı, Karabağ köyünde 3 binanın duvarlarının yıkıldığı tespit edilmiştir. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına sabah itibarıyla devam edecektir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden muhafaza eylesin."
Siirt'te meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz Kurtalan ilçesi merkez ve köyleri başta olmak üzere gün boyu hasar tespit çalışmalarını yürütmüşlerdir. İlk incelemelerde ağır hasarlı bina olmadığı, Karabağ köyünde 3 binanın duvarlarının yıkıldığı tespit edilmiştir.— Murat KURUM (@murat_kurum) December 3, 2020
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