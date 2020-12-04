Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Siirt'te meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz Kurtalan ilçesi merkez ve köyleri başta olmak üzere gün boyu hasar tespit çalışmalarını yürütmüşlerdir. İlk incelemelerde ağır hasarlı bina olmadığı, Karabağ köyünde 3 binanın duvarlarının yıkıldığı tespit edilmiştir. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına sabah itibarıyla devam edecektir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden muhafaza eylesin."