Vakalar arttı, sosyal hareketliliği azaltacak önlemler alındı.

Salgınla mücadele kapsamında alınan yeni önlemler uygulanmaya başladı.

Hafta sonu kesintisiz kısıtlama

Hafta içi akşam ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu 81 ilde geçerli olacak. Kısıtlama bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak.

Kısıtlama, 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Hafta sonu açık olacak yerler

Kısıtlamadan, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri ile sağlık, tarım ve orman faaliyetleri muaf tutuldu.

Fırın ve unlu mamul satış yerleri de haftasonu açık olacak. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ila 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

Restoranlar ise sadece paket servis yapabilecek.

Yürüme mesafesindeki işletmelere gidilebilecek

Vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için yürüme mesafesindeki işletmelere gidebilecek. Sadece engelli vatandaşlar alışveriş için araç kullanabilecek.

Kısmi izinden, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler yararlanamayacak.

Şehirlerarası seyahat şartları

Haftasonu şehirlerarası ulaşımda da kısıtlamaya gidildi. Şehirlerarası seyahatler sadece toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Yolculara bilet ve rezervasyon kodu sorulacak.

Özel araçlarıyla yola çıkanlardan seyahat izni istenecek.

Kısıtlamadan muaf olunan durumlar

Hastaneden taburcu olanlar ya da randevusu bulunanlar, birinci derecede yakınının cenazesine katılacaklar, şehre son 5 gün içinde gelmiş ya da kalacak yeri olmayanlar, ÖSYM ya da diğer merkezi sınavlara katılacaklar, terhis olan askerler ve cezaevinden çıkanlar ile özel ya da kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar seyahat kısıtlamasından muaf tutulacak.