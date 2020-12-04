Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 09:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Karaismailoğlu Dünya Madenciler Günü’nü kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutladı.
Bakan Karaismailoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ekmeğini taştan çıkaran, alın teri döktüğü ''kara elmasla'' yarınımızı aydınlatan emekçi madencilerimizin hakkını ödeyemeyiz. En başta maden şehitlerimiz olmak üzere tüm madencilerimizin günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
Ekmeğini taştan çıkaran, alın teri döktüğü ''kara elmasla'' yarınımızı aydınlatan emekçi madencilerimizin hakkını ödeyemeyiz.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) December 4, 2020
En başta maden şehitlerimiz olmak üzere tüm madencilerimizin günü kutlu olsun...#4AralıkDünyaMadencilerGünü pic.twitter.com/RTHaENejuB
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