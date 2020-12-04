Bakan Karaismailoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ekmeğini taştan çıkaran, alın teri döktüğü ''kara elmasla'' yarınımızı aydınlatan emekçi madencilerimizin hakkını ödeyemeyiz. En başta maden şehitlerimiz olmak üzere tüm madencilerimizin günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Ekmeğini taştan çıkaran, alın teri döktüğü ''kara elmasla'' yarınımızı aydınlatan emekçi madencilerimizin hakkını ödeyemeyiz.



En başta maden şehitlerimiz olmak üzere tüm madencilerimizin günü kutlu olsun...#4AralıkDünyaMadencilerGünü pic.twitter.com/RTHaENejuB — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) December 4, 2020