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Gündem
TRT Haber 18.04.2024 11:42

Güven artıcı önlemlerde ilk adım: Karşılıklı birlik ziyaretleri başladı

Türkiye ve Yunanistan arasında mutabakata varılan Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde Trakya'daki sınır birlik komutanlarının karşılıklı ziyaretleri başladı.

Güven artıcı önlemlerde ilk adım: Karşılıklı birlik ziyaretleri başladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Yunanistan ile ikili ilişkiler konusundaki gelişmelere de yer verildi.

Buna göre, Yunanistan ve Türkiye'den heyetlerin katılımıyla Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısı 22 Nisan Pazartesi günü Atina'da yapılacak.

Açıklamada, Ankara’daki toplantıda üzerinde mutabakata varılan Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde Trakya’daki sınır birlik komutanlarının karşılıklı ziyaretleri kapsamında; Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay komutanı tarafından 16-17 Nisan’da Edirne’deki 54’üncü Mekanize Piyade Tugayı’na ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bugün ve yarın da 4’üncü Mekanize Piyade Tugay komutanımız tarafından Yunanistan’daki 31’inci Mekanize Piyade Tugayı ziyaret edilmektedir." denildi.

Ayrıca, Karşılıklı olarak gerçekleştirilen bu ziyaretlerin, Güven Artırıcı Önlemler kapsamında 2023 Uygulama Planı'nda mutabık kalınan 16 faaliyetin ilk ikisi olduğu aktarıldı.

Yunanistan'ın Ege ve İyon Denizi'nde ilan etmeyi planladığı paktlar

Bakanlık kaynakları, “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından 08 Nisan 2024 tarihinde Ege Denizi ve İyon Denizi’nde iki büyük deniz parkı ilan edileceği duyurulmuştur. İlan edilmesi planlanan parklar hakkında Dışişleri Bakanlığımız diplomatik olarak gerekli girişimlerde bulunmuş, EGAYDAAK’lar üzerindeki tek taraflı fiilî durumların kabul edilmeyeceğini ve herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını ifade etmiştir. Bakanlık olarak Ege Denizi’nde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve Yunanistan’ın tek taraflı statü oluşturma çabalarını engellemek maksadıyla teyakkuz halinde bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

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