TRT Haber 07.04.2026 11:35

Gürcistan'da düşen C-130'a ilişkin ön rapor perşembe günü açıklanacak

Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı kazasına ilişkin yürütülen incelemelerde ön rapor büyük oranda tamamlandı.

[Fotoğraf: Arşiv]

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 20 askerin şehit düştüğü elim kazanın ardından başlatılan soruşturma ve inceleme sürecinde önemli bir aşamaya gelindi.

Uçağın düşüşüne ilişkin büyük oranda hazır olan ön raporun perşembe günü kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Açıklanması muhtemel bu ön raporla birlikte, olaya dair daha ayrıntılı bilgilerin edinilecek.

Enkazda patlayıcı veya kimyasal maddeye rastlanmadı

Kaza sonrası soruşturma dosyasına giren Jandarma Kriminal raporunun detayları da belli oldu.

Rapora göre, uçak enkazı üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir patlayıcı, şarapnel veya yangın hızlandırıcıya ait bulguya rastlanmadı.

Ayrıca gerçekleştirilen "element analizi" sonucunda da şüpheli herhangi bir kimyasal madde bulunmadığı dosyada yer aldı.

Öte yandan, uçağın düşüş nedenini tüm yönleriyle aydınlatmak amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı tarafından yürütülen incelemeler devam ediyor. Perşembe günü paylaşılması beklenen ön raporun ardından, kazaya ilişkin nihai raporun hazırlanmasının ise bir süre daha alacağı belirtildi.

