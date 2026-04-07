Türkiye Ruanda'daki soykırımda hayatını kaybedenleri andı

Bakanlıktan 1994'te Ruanda'da meydana gelen soykırıma ilişkin yapılan açıklamada, 32. yıl dönümünde soykırımın derin bir üzüntüyle hatırlandığı bildirildi.

Açıklamada, Ruanda halkının acılarının paylaşıldığı ve taziye sunulduğu belirtilerek, "Türkiye, insanlığa karşı suçlar ile ırkçılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve her türlü aşırıcı ideolojiye karşı mücadelesini sürdürecektir." ifadesi yer aldı.

Ruanda Tutsi soykırımı

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı.

Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.