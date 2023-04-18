Güngören'deki terör saldırısında eşini kaybetti: Saatlerce sokaklarda eşimi aradım

Terör örgütü PKK 15 yıl önce İstanbul'un göbeğinde bombalı katliam yaptı.

Tarih 27 Temmuz 2008'i gösterdiğinde, İstanbul Güngören Menderes Çıkmazı Caddesi'nde ardı ardına 2 patlama meydana geldi.

Terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda 5'i çocuk biri hamile 17 sivil hayatını kaybetti, 154 kişi yaralandı.

O isimlerden biri Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuları yetiştiren antrenör Hayrettin Güler'di. Evli ve bir kız çocuk babasıydı. Patlamadan kısa süre önce kuşlarına yem almak için dışarı çıkmıştı.

"Dünya başımıza yıkıldı"

Eşini kaybeden Bengü Güler saldırıyı şöyle anlattı:

"İlk patlama olduğunda hayrettin evin oradaydı. Bana sadece sen sakın korkma dedi, o kadar. Son sözü oydu. İkinci patlama olduğunda da zaten dünya başımıza yıkıldı. Yani hayatımız bitti. Ben saatlerce aradım eşimi, olay saat 9’dan sonra olmuştu, ben gece bir buçuğa kadar sokaklarda eşimi aradım."

Eşi, Bengü Güler'e böyle veda etti, bir daha geri dönemedi.

4 yaşındaki kızının hem annesi hem babası oldu

Bengü Güler, kötü haberi aldıktan sonra bir daha toparlanamadı. 4 yaşındaki kızının hem annesi hem babası oldu. Ruhunu paramparça eden acıyı vücudu da kaldıramadı.

Güler, "O çocuğun babasızlığı, o çocuğun yaşadıkları, evet benim evim başıma yıkıldı. Ailem yuvam yıkıldı ama ben zaten enkazım. Bir de bir çocuk büyütmeye çalışıyorsun. 5 yıl kanser tedavisi gördüm, 8 ameliyat oldum bu arada. Ama ben hep yalnızdım bunları yaşarken. Evladım yanımdaydı. Ailem yanımdaydı ama nasıl yapabileceksin, eşin yok yani" dedi.

"Bizleri parçaladı ya onun da zerresi kalmadı"

Şehit eşinin tek tesellisi ise saldırının faillerinden PKK'lı Nusret Tebiş'in güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmesi:

"Bu sene bizi çok mutlu eden bir olay yaşadık biz SİHA'lar sayesinde, İHA'lar sayesinde. Çok güzel bir haber aldık. Hatta senesinden birkaç gün sonra. Bizleri parçaladı ya onun da zerresi kalmadı. Çok teşekkür ediyorum buradan."

Bengü Güler, şimdi annesi ve üniversite çağına gelen kızının desteğiyle ayakta duruyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Hayrettin Kavi