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TRT Haber 18.04.2023 15:57

Türkiye, Sudan'daki gelişmeleri kaygıyla takip ediyor

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki gelişmeler hakkında, "Mukaddes Ramazan Bayramı’na yaklaştığımız bu günlerde kardeş kanının daha fazla akmaması ve sivillerin zarar görmemesi için her iki tarafı da sükûnete davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye, Sudan'daki gelişmeleri kaygıyla takip ediyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan Cumhuriyeti'nde Sudan Ordusu ile Hızlı destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana devam eden şiddetli çatışmaların kaygıyla takip edildiği aktarıldı.

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Açıklamada, "Mukaddes Ramazan Bayramı’na yaklaştığımız bu günlerde kardeş kanının daha fazla akmaması ve sivillerin zarar görmemesi için her iki tarafı da sükûnete davet ediyoruz. Mevcut sorunların kalıcı şekilde çözüme ulaştırılmasının yegane yolunun diyalog ve uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Çatışmalardan etkilenen sivillere yardım elinin uzatılmasını teminen acilen insani ateşkes ilan edilmesinin ve ateşkese uyulmasının öneminin altını çiziyoruz. Bu hususta, Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz." denildi.

Sudan'daki Türk vatandaşların durumunun yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "Ülkedeki mevcut güvenlik koşulları, seyahat etmeye uygun olmayıp, vatandaşlarımızın bu aşamada kapalı mekanlarda kalmayı sürdürmeleri büyük önem taşımaktadır. Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden vatandaşlarımızın Sudan’dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluk Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımızla yakın temas halindedir. Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Büyükelçiliğimizin duyuruları ile sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri, henüz Büyükelçiliğimize kayıt yaptırmamış vatandaşlarımızın, aşağıdaki telefon numaralarını arayarak, bilgilerini olabilecek talepleriyle birlikte iletmesi yararlı olacaktır.

T.C. Hartum Büyükelçiliği:

+249 90 094 27 38

+249 91 273 41 02

+249 90 028 54 58

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi:

+90 312 292 29 29

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