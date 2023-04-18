Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.04.2023 15:08

45 bin öğretmen alımı: Mülakat sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.

45 bin öğretmen alımı: Mülakat sonuçları açıklandı

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e- Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz "Türkiye Yüzyılı"nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
E-Devlet Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Öğretmen Ataması
Sıradaki Haber
Yerli ve milli elektrikli lokomotif raylara indiriliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Lenfödem tedavi sonrası da dikkat gerektiren bir hastalık
15:16
İran: İsrail'in İran'a karşı ufak bir eylemi Tel Aviv ve Hayfa'nın yıkımına yol açar
15:15
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Tayvan Avrupa için önemlidir
15:10
Sudan ordusu 24 saatlik ateşkes çağrısına uyacak
14:58
Gümrük kapısında bir tırda 27 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
14:54
Yerli ve milli elektrikli lokomotif raylara indiriliyor
Kudüs'te bir ramazan geleneği: Mescid-i Aksa'daki iftar sofraları
Kudüs'te bir ramazan geleneği: Mescid-i Aksa'daki iftar sofraları
FOTO FOKUS
Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı
Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ