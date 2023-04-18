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Gündem
AA 18.04.2023 14:47

Yerli ve milli elektrikli lokomotif raylara indiriliyor

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif, Eskişehir'de düzenlenecek toplu açılış töreninde raylara indirilecek.

Yerli ve milli elektrikli lokomotif raylara indiriliyor

Raylı sistemlerde teknolojik açıdan yurt dışına bağımlılığı büyük ölçüde ortadan kaldıracak elektrikli lokomotif, Türkiye'de bugüne kadar çekiş sistemi yerli olarak tasarlanmış en güçlü araç olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen 5 megavat (MW) gücündeki E5000, Avrupa Birliği (AB) demir yollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi (TSI) sertifikasına sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Saatte 140 kilometre hıza sahip

Yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek E5000, saatte 140 kilometre hıza sahip yeni nesil bir elektrikli ana hat lokomotif olarak benzerlerinden ayrılıyor.

E5000 elektrikli ana hat lokomotifi hem kendi sınıfı hem de Türkiye'nin raylı sistemler serüveni için birçok ilki barındırıyor.

Bu elektrikli lokomotifte, ana hat lokomotifler için yerli olarak tasarlanmış ilk araç gövdesi, ilk buji, ilk tren kontrol ve yönetim sistemi, en yüksek güçlü elektrikli motoru, en yüksek güçlü cer konverteri, en güçlü cer transformatörü ve en güçlü yardımcı güç ünitesi bulunuyor.

E5000 için geliştirilen tüm ana bileşenler ayrı birer ürün olarak ihraç edilebilir kritik teknolojiye sahip olmaları açısından önem taşıyor. Bu ürünler, TCDD Ulaşım AŞ bünyesindeki mevcut lokomotiflerde de hem yedek parça hem de modernizasyonları kapsamında kullanılabilecek.

En az 4 milyar euro ülkede kalacak

Söz konusu lokomotifle Türkiye'nin gelecek 10 yıl içinde ihtiyaç duyduğu 500 adet lokomotif ihtiyacına cevap verilecek ve bu sayede en az 2 milyar euroluk satın alma maliyetinin de önüne geçilecek. Buna ek olarak tasarımları da Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilen lokomotifle kritik sistemlerin bakım ve onarım süreleri çok daha kısa hale gelecek.

Bakım ve onarım maliyetleri de oluşturulan insan kaynağı ve ekosistem ile çok daha düşük bedellere karşılanabilecek. Bu sayede yine en az 2 milyar euro daha ülkede kalacak.

Tasarım, analiz ve alt sistem üretimleri tamamlanan milli elektrikli lokomotifin ilk hareketi, bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'deki toplu açılış töreninde canlı bağlantıda vereceği komutla gerçekleştirilecek.

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