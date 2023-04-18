Çok Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 18.04.2023 13:31

TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu dün itibarıyla ziyarete açıldı. Gemiyi görmek isteyenler Sarayburnu Sahili'nde metrelerce kuyruk oluşturdu.

TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını
[Fotograf: AA]

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu dün 13.00 itibarıyla Sarayburnu Limanı'nda halkın ziyaretine açılmıştı. İlk gün gemiyi 8 bin 720 kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar ve çıkarma gemisini görmek isteyenlerin yoğun ilgisi bugün de devam etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen yüzlerce kişi metrelerce kuyruk oluşturdu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tatil için İstanbul'da bulunduğunu belirten Ümit Tetik, "Gemiyle ilgili paylaşımları görmüştük, bugün görmek için geldik. Feribotla geçerken de denizden TCG Anadolu'yu heyecanla izledik. Çocuklarımız da bu tarihi anıya şahitlik etsinler istedik" dedi.

17 yaşındaki Mehmet Emin Daldun ise, "Bu kadar sıra olmasını beklemiyordum, yaklaşık yarım saattir buradayım. Gemide en çok pisti ve helikopterleri merak ediyorum" sözlerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kuyrukta bekleyenlerden Gül Aşıkoğlu da, "Ülkemizin böyle bir gemi yapmış olması gurur ve mutluluk verici. Görmek için heyecanla bekliyoruz. Yarım saattir bekliyoruz ama bir yarım saat daha bekleriz buna değer" dedi.

Fatih Sarı ise, "Trabzon'dan bayram için buraya geldim. Gelmişken gururumuz TCG Anadolu'yu görmek istedim. İnsanlarımızın yeniliklere böyle aç olduğunu görmek, bu ilgi çok mutluluk verici. Umarım bunların devamı gelir" dedi.

TCG Anadolu gemisi kapılarını ziyaretçilere açtı
TCG Anadolu gemisi kapılarını ziyaretçilere açtı

ETİKETLER
Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Canikli: Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi mali sistemi çökertecek boyutta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:51
AB'den Kosova ile vize serbestisi kararı
13:52
Liderlerin bayram programı belli oldu
13:50
Mehmetçik teröristlerin Zap'taki kalesine girdi
13:45
Kırsaldaki 478 projeye 1 milyar lirayı aşkın hibe desteği
13:49
Nüfusu kadar depremzede geldi: Yayladağı'na sahra hastanesi kuruluyor
13:31
Tekirdağ bu yıl 5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi bekliyor
Konya'da şeker üreticilerinde bayram yoğunluğu sürüyor
Konya'da şeker üreticilerinde bayram yoğunluğu sürüyor
FOTO FOKUS
Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı
Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ