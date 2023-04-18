TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu dün 13.00 itibarıyla Sarayburnu Limanı'nda halkın ziyaretine açılmıştı. İlk gün gemiyi 8 bin 720 kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar ve çıkarma gemisini görmek isteyenlerin yoğun ilgisi bugün de devam etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen yüzlerce kişi metrelerce kuyruk oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Tatil için İstanbul'da bulunduğunu belirten Ümit Tetik, "Gemiyle ilgili paylaşımları görmüştük, bugün görmek için geldik. Feribotla geçerken de denizden TCG Anadolu'yu heyecanla izledik. Çocuklarımız da bu tarihi anıya şahitlik etsinler istedik" dedi.

17 yaşındaki Mehmet Emin Daldun ise, "Bu kadar sıra olmasını beklemiyordum, yaklaşık yarım saattir buradayım. Gemide en çok pisti ve helikopterleri merak ediyorum" sözlerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Kuyrukta bekleyenlerden Gül Aşıkoğlu da, "Ülkemizin böyle bir gemi yapmış olması gurur ve mutluluk verici. Görmek için heyecanla bekliyoruz. Yarım saattir bekliyoruz ama bir yarım saat daha bekleriz buna değer" dedi.

Fatih Sarı ise, "Trabzon'dan bayram için buraya geldim. Gelmişken gururumuz TCG Anadolu'yu görmek istedim. İnsanlarımızın yeniliklere böyle aç olduğunu görmek, bu ilgi çok mutluluk verici. Umarım bunların devamı gelir" dedi.