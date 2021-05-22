Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Büyükelçiliğine Ayşegül Kandaş atandı
Güney Afrika nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayşegül Kandaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Güney Afrika Büyükelçiliğine, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Kandaş atandı.
Güney Afrika Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen merkeze alındı.
Etiketler: Resmi Gazete Afrika
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