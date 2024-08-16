Gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri ülke genelinde sürüyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Taşucu ve Çeşme limanlarında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele kapsamında, yurt genelinde yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli tırlar mercek altına alındı.

Uyuşturucu kaçakçılığına gümrük muhafaza engeli

​Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonun detayları paylaşıldı:

Gümrük işlemlerinin sonrasında x–ray tarama sistemine sevk edilen araçların dorselerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerin de katılımı ile yapılan detaylı aramalarda, çeşitli şekillerde yasal yük içerisine gizlenmiş vaziyette captagon ve kokain cinsi uyuşturucu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları neticesinde, Mersin Limanı’nda 1 milyon 681 bin adet captogon ile Çeşme Limanı’nda 40 kilo kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu.

Olaylarla ilgili olarak Silifke ve Çeşme Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.