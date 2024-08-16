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TRT Haber 16.08.2024 08:08

2 ilde Kuyu-18 operasyonu: Elebaşı dahil 12 kişi yakalandı

Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen Kuyu-18 operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

2 ilde Kuyu-18 operasyonu: Elebaşı dahil 12 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kuyu-18 operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen "Kuyu-18" operasyonlarında elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını “darp-tehdit” ettikleri, işyerlerini kurşunladıkları, sözde mahkeme kurup, şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edildi. 

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu: 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti. 

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