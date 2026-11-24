Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gürbulak, Hamzabeyli ve Kapıkule gümrük kapılarında operasyonlar gerçekleştirildi.

Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi çalışmaları kapsamında riskli değerlendirilen bir tanker detaylı aramaya alındı. Yapılan incelemede 121,4 kilogram metamfetamin ile 150,35 kilogram esrar olmak üzere 271,75 kilogram uyuşturucu bulundu.

Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda ise Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli görülen bir tır, X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonrası narkotik dedektör köpeği "Anti"nin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, aracın içerisine gizlenmiş 74,898 kilogram esrar ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda da Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kontrolleri sırasında Türkiye'ye giriş yapmak üzere sahaya gelen bir tır, araç altı görüntüleme sisteminde incelendi. Şüpheli cisim tespit edilmesi üzerine X-ray taramasına alınan araçta, narkotik dedektör köpeği "Smoke" eşliğinde yapılan detaylı aramada 43,84 kilogram esrar yakalandı.

Olaylarla ilgili tahkikatların Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği belirtilen açıklamada, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri hedef alan kaçakçılığın her türüyle mücadelenin sürdürüldüğü vurgulandı.