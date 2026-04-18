Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmasda yeni bir gelişme yaşandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Mustafa Türkay Sonel'in savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mustafa Türkay Sonel, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a çıktı.

9 zanlı tutuklanmıştı

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Uğurcan A. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a getirilmişti. Eski başhekim Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Eski Vali Tuncay Sonel gözaltına alındı, açığa alındı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine dair yeterli şüphe üzerine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Elazığ’da yakalanan Sonel, Erzurum’a götürüldü.

Sonel'in, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgu işlemleri başlatıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla hakkında idari soruşturma da başlatılan Sonel, mülkiye müfettişi görevlendirilmesinin ardından görevinden açığa alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın "maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek amacıyla etkin ve titizlikle yürütüldüğü" vurgulandı.

Hastane kayıtlarının "profesyonelce silindiği" ortaya çıktı

Soruşturma dosyasında yer alan en dikkat çekici detaylardan biri, Gülistan Doku’nun kaybolmadan kısa bir süre önce Tunceli Devlet Hastanesine yaptığı giriş kaydının silinmesi oldu. Bilirkişi raporları ve teknik incelemeler sonucunda, Doku’nun 31 Aralık 2019 tarihinde saat 09.09’da hastaneye giriş yaptığına dair POLNET kayıtlarının resmi belge olduğu, ancak HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) üzerindeki LOG kayıtlarının kasten silindiği tespit edildi.

Raporda, söz konusu kayıtların ancak profesyonel düzeyde yazılım bilgisine sahip kişilerce, yoğun bir emek sarf edilerek ve sisteme yetkisiz müdahale edilerek silinebileceği belirtildi. Ayrıca dosyada, Doku’nun hastanedeki işlemlerine dair bazı verilerin gebelik tetkikleriyle ilgili olabileceği iddiaları üzerine Başsavcılık tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Eski Başhekim gözaltında, Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Hastane kayıtlarının silindiğine dair bulguların ardından, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen talimatla Bursa’daki adresinde gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine ivedilikle soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Gülistan Doku'nun akıbetinin belirlenmesi ve sorumluların tespiti amacıyla yürütülen çok yönlü soruşturma devam ediyor.