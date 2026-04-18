Bakan Fidan'dan ADF'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) iletişim sponsoru olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026'nın ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından, Bakan Fidan'ın forum çerçevesinde gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre Bakan Fidan'ın, ADF marjında İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bir araya geldiği belirtildi.

Bakan Fidan'ın ayrıca, ADF marjında bakanlar düzeyinde "Gazze" konulu toplantıya ve 3. Balkan Barış Platformu toplantısına ev sahipliği yaptığı ifade edildi.