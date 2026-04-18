Gündem
TRT Haber 18.04.2026 16:48

DMM, Kahramanmaraş'taki saldırının failinin 'ölmediği' iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırının failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddiaları yalanladı. Bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçlerin tamamlandığı belirtildi.

DMM, Kahramanmaraş'taki saldırının failinin 'ölmediği' iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçlerin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Şahıs 16.04.2026 tarihinde gömülmüştür. Resmi kayıtlarla sabit olan bu gerçeğin aksine yapılan paylaşımlar; toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi, devlet-millet arasındaki güven bağını zedelemeyi, milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyetidir." ifadelerine yer verildi.

"Sorumlular hakkında yasal süreçler başlatılmıştır"

Açıklamada, "Hukuk devletinin gereği olarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı hassas olunması; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur." denildi.

ETİKETLER
Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş
Kurtulmuş: Gençlerimizi koruyucu tedbirler almak boynumuzun borcu
