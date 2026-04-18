Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.04.2026 15:17

Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklandı.

Gülistan Doku soruşturmasında Sonel'in koruması tutuklandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şükrü Eroğlu, dün jandarmadaki işlemlerinin ardından Tunceli Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şükrü Eroğlu, hakimlikte yeniden yapılan sorgusunun ardından tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 9'a çıktı.

Dün adliyeye çıkartılan dönemin Tunceli Valisi Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ise işlemleri devam ediyor.

6 yıldır karanlıkta kalan Gülistan Doku dosyasında kritik eşik
8 zanlı tutuklanmıştı

8 zanlı tutuklanmıştı

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Uğurcan A. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Sonel açığa alındı
Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Sonel açığa alındı

İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a getirilmişti. Eski başhekim Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

ETİKETLER
Tunceli Cinayet
Sıradaki Haber
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında "COP31" paneli düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:27
Soykırımcı İsrail’in ablukası altındaki Gazze’de ekmek krizi yaşanıyor
16:20
Kurtulmuş: Gençlerimizi koruyucu tedbirler almak boynumuzun borcu
16:13
Emine Erdoğan, "Filistin İçin Tek Yürek" konulu panele katıldı
15:58
Sanchez: BM'nin acil reforma ihtiyacı var
15:55
Kabe'nin örtüsü, her yıl hac mevsiminde yapılan uygulama kapsamında 3 metre yukarı kaldırıldı
15:53
Bir dizi petrol ve LPG tankeri Hürmüz Boğazı'nı geçti, 4 LNG tankeri Boğaz yönünde
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran'dan 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı
Burhanettin Duran'dan 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ