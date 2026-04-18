6 yıldır karanlıkta kalan Gülistan Doku dosyasında kritik eşik

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada elde edilen yeni deliller ve teknik incelemeler doğrultusunda operasyonlar hız kazandı.

İşte Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmeler:

4 zanlı tutuklandı, sorgular sürüyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal A'nın annesi Cemile Yücer ile Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile koruma memuru Şükrü E., Zeinal A., üvey babası Engin Y. ve Uğurcan A'nın savcılıktaki sorgu işlemleri ise devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce de eski polis memuru Gökhan Ertok ile eski İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklanmıştı.

Eski Vali Tuncay Sonel gözaltına alındı, açığa alındı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine dair yeterli şüphe üzerine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Elazığ’da yakalanan Sonel, Erzurum’a götürüldü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla hakkında idari soruşturma da başlatılan Sonel, mülkiye müfettişi görevlendirilmesinin ardından görevinden açığa alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın "maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek amacıyla etkin ve titizlikle yürütüldüğü" vurgulandı.

Hastane kayıtlarının "profesyonelce silindiği" ortaya çıktı

Soruşturma dosyasında yer alan en dikkat çekici detaylardan biri, Gülistan Doku’nun kaybolmadan kısa bir süre önce Tunceli Devlet Hastanesine yaptığı giriş kaydının silinmesi oldu. Bilirkişi raporları ve teknik incelemeler sonucunda, Doku’nun 31 Aralık 2019 tarihinde saat 09.09’da hastaneye giriş yaptığına dair POLNET kayıtlarının resmi belge olduğu, ancak HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) üzerindeki LOG kayıtlarının kasten silindiği tespit edildi.

Raporda, söz konusu kayıtların ancak profesyonel düzeyde yazılım bilgisine sahip kişilerce, yoğun bir emek sarf edilerek ve sisteme yetkisiz müdahale edilerek silinebileceği belirtildi. Ayrıca dosyada, Doku’nun hastanedeki işlemlerine dair bazı verilerin gebelik tetkikleriyle ilgili olabileceği iddiaları üzerine Başsavcılık tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Eski Başhekim gözaltında, Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Hastane kayıtlarının silindiğine dair bulguların ardından, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen talimatla Bursa’daki adresinde gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine ivedilikle soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Gülistan Doku'nun akıbetinin belirlenmesi ve sorumluların tespiti amacıyla yürütülen çok yönlü soruşturma devam ediyor.