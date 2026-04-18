Ekonomi
AA 18.04.2026 19:31

Bakan Şimşek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları temaslarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yoğun ve verimli temaslarda bulunduklarını belirterek, "Tüm görüşmelerimizde, Türkiye'nin güçlü ve dayanıklı ekonomisi, stratejik konumu ve yüksek potansiyeliyle bu zorlu dönemi güçlenerek aşacağı mesajını vurguladık" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yoğun ve verimli temaslarda bulunduklarına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Birçok kuruluş ve yatırım bankasının ev sahipliğinde binden fazla yatırımcıya ülkemizin ekonomik görünümünü anlattık, MÜSİAD ile birlikte reel sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü başkanlarıyla görüştük. Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla temaslarda bulunduk. Türkiye'yi Orta Koridor'un merkezi haline getirecek IN-RAIL projesine imza attık.

 

Birçok ülkenin maliye bakanı ile ikili görüşmeler yaptık. Münih Güvenlik Konferansı'nda küresel güvenlik ve transatlantik iş birliğine dair görüşlerimizi paylaştık. G20, IMFC, FATF ve İklim için Maliye Bakanları Koalisyonu toplantılarına katıldık. Tüm görüşmelerimizde, Türkiye'nin güçlü ve dayanıklı ekonomisi, stratejik konumu ve yüksek potansiyeliyle bu zorlu dönemi güçlenerek aşacağı mesajını vurguladık."

Sıradaki Haber
EPDK'dan hibrit yatırımlara 1500 megavat kapasite tahsisi
SON HABERLER
20:27
İzlanda Dışişleri Bakanı: Ankara'daki NATO Zirvesi 'emin ellerde' olacak
19:55
Hürmüz Boğazı'na ilerleyen gemiler U dönüşü yaptı
19:41
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel tutuklandı
20:22
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Dış politikada tüm adımlar Türkiye ile istişare içerisinde atılıyor
17:59
TİKA Başkanı Eren: Türkiye'nin kalkınma çalışmaları dünyada önünü açıyor
17:52
Hakan Fidan TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı
