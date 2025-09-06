Çok Bulutlu 21.4ºC Ankara
AA 06.09.2025 17:01

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Köseler gözaltına alındı

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılandığı davada, verilen tahliye kararına savcılığın itirazı üzerine Köseler yeniden gözaltına alındı.

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Köseler gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde 4 Eylül Perşembe günü görülen duruşmada, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ile Uğur İnci'nin "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine itirazda bulundu.

İtirazda, duruşmada savcının tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa sunmasına rağmen haklarında tahliye kararı verilen Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delillerin henüz tam toplanmamış olması ve adli kontrol kararının yetersiz kalacağı değerlendirilerek, verilen tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle sanıkların tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Talebi değerlendiren Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu tahliye kararlarının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, kararının değiştirilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, söz konusu kararı ve itirazı değerlendirmesi için dosyayı bir üst mahkeme olan Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Kararı değerlendiren üst mahkeme, itirazı kabul ederek Köseler hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan Köseler'in, adliyeye götürüleceği öğrenildi.

