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Gündem
TRT Haber 26.11.2024 12:42

Google'ın algoritma değişikliğine yakın takip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sosyal medya platformları hakkında yaptığı açıklamada yasakçı bir zihniyette olmadıklarını vurguladı. Uraloğlu, Google’ın algoritma değişikliği ile ilgili, "Google Türkiye ile bu konuyu takip ediyoruz, gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz" dedi.

Google'ın algoritma değişikliğine yakın takip

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, Google’ın algoritma değişikliğine ve sosyal medya platformlarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Sosyal medyada yasakçı bir zihniyette değiliz”

Komisyonda sosyal medya platformları ile ilgili açıklamada da bulunan Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği’nin Facebook, YouTube, Twitter, TikTok ve Instagram gibi büyük sosyal medya platformları kullanıcılarının güvenliğini sağlama amacıyla önlemler aldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, bahsi geçen tedbirlilerin yasa dışı içerikleri önlemeyi hedeflediğini bildirdi.

Amerika, Birleşik Krallık, Avustralya gibi ülkelerde sosyal medyaya ilişkin alınan tedbirler hakkında bilgi veren Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sosyal medyada biz gerçekten yasakçı bir zihniyette değiliz; ama herkesin de gerçekten haddini bilmesi lazım. Oraya koyulan her şeye susacak mıyız? Bütün milli manevi değerlerimize hakaret eden hiçbir disiplini olmayan bir mecraya hiç müdahale etmeyelim mi? Ama ben size şunu söyleyeyim sosyal medya platformları sağlayıcılarından kesinlikle çok daha özgür yaklaşımımız var.”

"Gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz”

Bakan Uraloğlu, Google'ın algoritma değişikliğinin bazı haber sitelerinin görünürlüğünün düştüğü sorusu hakkında da açıklamada ve değerlendirmede bulundu. Bakan Uraloğlu, “Google Türkiye ile bu konuyu takip ediyoruz, gerekirse Rekabet Kurumu ile bu konunun üzerine gideceğiz.” dedi. 

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Google TBMM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TikTok Instagram Sosyal Medya
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