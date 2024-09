Göktaş: 10 bin 266 çocuğumuz, 8 bin 551 koruyucu ailemizin yanında sevgi ve güven ortamında büyüyor

Bakan Göktaş, Eyüpsultan'daki bir tema parkta İstanbul Valiliğince düzenlenen "İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği"nde yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin emeği ve sevgisiyle bugün ailesinden uzak düşen çocukların şefkat dolu bir yuvada ve sıcak bir aile ortamında büyüdüğünü söyledi.

Büyük bir özveriyle çocuklara evini ve gönlünü açan tüm koruyucu ailelere teşekkür eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Gönül Elçileri Projesi'ne destekleri dolayısıyla şükranlarını sundu.

​​​​​​​Göktaş, çocukların güvenli ve sevgi dolu bir ailede yetişmesinin büyük bir değer olduğunu, çocuklara parlak bir gelecek sunmak için çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her bir çocuğa sağlıklı, güvenli ve refah içinde yaşayacakları bir hayat sunmaya gayret ettiklerini söyleyen Göktaş, "Koruyucu ailelerimizi bu değerin yaşatılmasının en önemli kahramanları olarak görüyoruz ve sizlere minnettarız. Her bir koruyucu aile, savaşların sivil yaşamı tehdit ettiği, silahların çocuklara yöneltildiği bir çağda, şefkat ve merhametin kalesi, insanlığın kalbi olmayı sürdürüyor. Biz de insanı koruyan, yücelten medeniyetimizden aldığımız ilham ve devletimizin sonsuz desteğiyle koruyucu ailelerimizin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

"Koruyucu aile hizmetimizin kapsamını genişletiyoruz"

Bakan Göktaş, çocuk koruma hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek şöyle dedi:

"Yürüttüğümüz çalışmalarla bugün 10 bin 266 çocuğumuz, 8 bin 551 koruyucu ailemizin yanında sevgi ve güven ortamında büyüyor. Bunun yanı sıra 1132 özel gereksinimli çocuğun da koruyucu aile şefkatinde büyümesini sağlıyoruz. Koruyucu ailelerimizin yanına yerleştirdiğimiz her çocuk için sağlık, bakım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere ailelere destek sağlıyoruz. Çok yönlü çalışmalarla inşa ettiğimiz koruyucu aile hizmetimizin kapsamını da genişletiyoruz."

Bu amaçla geçen yıl UNICEF işbirliğiyle yeni bir proje başlattıklarını dile getiren Göktaş, "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ile ulusal düzeyde bir çalışma planı hazırladık. Bu plan çerçevesinde ailesinden ayrı düşmüş, refakatsiz ve özel gereksinimli çocuklar için özel çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra koruyucu aileler ve çocuklar için sunduğumuz desteklerin yanı sıra hizmet birimlerimizi de güçlendiriyoruz. Halihazırda koruyucu aile hizmet birimlerinde çalışma arkadaşlarımızın bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitimler düzenliyoruz. İlgili kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek için yeni mekanizmalar oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, özellikle geçici aile koruma sisteminin pilot illerde uygulanması için işbirliklerini daha etkili kılacak düzenlemeler yaptıklarını, haziran ayından bu yana koruyucu ailelere, himaye ettikleri çocuklar için hastane randevu, sağlık ve tedavi süreçlerini takip etme imkanı sağladıklarını anlattı.

"Bu çok büyük bir problemdi, ailelerimizin bu konuda şikayetleri vardı." diyen Göktaş, bunun yanı sıra yaptıkları düzenlemelerle koruyucu ailelerinin çocukların okul bilgilerine e-okul üzerinden erişebileceklerini bildirdi.

Göktaş, "Aile odaklı yürüttüğümüz sosyal politikalarımızla 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Ailenin, insani değerleri koruyan ve geleceği inşa eden büyük bir değer olduğunun altını çizen Göktaş, "Sayın Emine Erdoğan'ın da dile getirdiği üzere 'Sevgi ve güven ortamında yaşanmış bir çocukluk, bir insana, hatta bir millete verebileceğimiz en kıymetli hazinedir.' Sizlerin gösterdiği özveriyle bu hazineyi koruyor ve her geçen gün daha da zenginleşmesini sağlıyoruz. Bu anlamda koruyucu ailelerimizin himayelerinde büyüyüp yetiştiren çocuklarımızın büyük Türkiye'nin inşasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum." diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül de Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin binlerce çocuğa umut olduğunu söyledi.

İstanbul Çocukları Vakfı Başkanı da olan Gül, koruyucu aileler sayesinde çocukların hayallerine daha sıkı sarıldığını, kentte gönül elçisi koruyucu ailelerin sayısını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.