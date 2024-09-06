AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail güçlerinin vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızı öldürmesini lanetliyoruz. Filistin halkının haklı davasına destek verirken hayatını kaybeden Ayşegül Ezgi'ye Yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soykırımcı Netanyahu Hükümeti insanlığa karşı işlediği tüm suçların bedelini er ya da geç ödeyecektir" ifadelerini kullandı

Dışişleri: Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen cinayeti lanetliyoruz

Bakanlık, Batı Şeria'da öldürülen Türk vatandaşı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Hayatını kaybeden Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir."

Türkiye, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi'nin hem Türk hem de Amerikan vatandaşlığına sahip olduğunu, Türkiye'de de bulunduğunu, son dönemde hayatını ABD'de sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun olayla ilgili yerel makamlarla temas halinde olduğunu vurgulayan Keçeli, Eygi'nin başından vurulduktan sonra Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldığı fakat kurtarılamadığı bilgisini paylaştı.

Keçeli, Eygi'nin cenazesinin nereye defnedileceğine ailesinin karar vereceğini belirterek, Türkiye'de defnedilmesine karar verilirse konsolosluk işlerini Türk Dışişleri Bakanlığının yapacağını bildirdi.

Benzer durumlarda genelde yerel makamlar tarafından otopsi yapıldığını ve yine benzer bir işlemin gerçekleştirileceğini tahmin ettiklerini kaydeden Keçeli, cenaze nakil işleminin 2-3 hafta sürebildiğini belirtti.