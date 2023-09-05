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Gündem
TRT Haber 05.09.2023 11:15

Gökbey ihracat yolcusu: Milyar dolarlık mesele

Türkiye’nin milli ilk genel maksat helikopteri Gökbey’de testler tüm hızıyla sürüyor. Envantere giriş için gün sayan Gökbey, yabancı ülkelerin de radarında. Adı henüz belirtilmeyen bir ülkenin 32 adet Gökbey için 1 milyar dolarlık teklif vermesi, Ankara’nın yakın gelecekte bu alanda da adını sıkça duyuracağını göstermesi bakımından çok kritik...

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
Muhabir
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Gökbey ihracat yolcusu: Milyar dolarlık mesele

Ankara’da ilk kez düzenlenen ve ziyaretçi akınına uğrayan Teknofest sona erse de burada yapılan açıklamaların yankıları devam ediyor… Gökbey için verilen ‘ihracat müjdesi’ de bunlardan biri…

Ülkemizin yerli ve milli imkanlarla ürettiği Gökbey hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem de diğer kurumların genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen bir platform. Projeyle ilgili ilk sözleşme hatırlanacağı üzerine 2013 yılında imzalanmıştı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen Gökbey helikopteri, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirdi.

Gökbey'in muhtemel ihracatı sektör için de büyük bir prestij anlamına geliyor.[Gökbey'in muhtemel ihracatı sektör için de büyük bir prestij anlamına geliyor.]

1 milyar dolarlık ihracat gelebilir

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Teknofest kapsamında TRT Haber’de canlı yayında yaptığı açıklamada Gökbey için 1 milyar dolarlık bir ihracat teklifi olduğunu ilk kez duyurdu. Hangi ülkeden bu teklifin geldiği açıklanmasa da ilk etapta 32 adet Gökbey için bu teklifin yapıldığını biliyoruz.

Halihazırda Gökbey’in testleri devam ediyor ve henüz Türkiye bu değerli platformu envanterine almadı. Bugüne kadar yüzlerce saat teste tabi tutulan ve son olarak üzerine entegre edilen yerli/milli motorla da başarılı bir uçuş gerçekleştiren Gökbey, Ankara’nın bu alanda neler yapabileceğini göstermesi açısında kritik bir platform.

Türkiye'nin ilk jet motoru "Gökbey" ile havada
Türkiye'nin ilk jet motoru "Gökbey" ile havada

Türkiye için dönüm noktası olabilir

Gökbey’in olası ihracatı konusunda en önemli hususlardan biri de aslında Ankara’nın ilk kez böyle bir başarıya imza atması…

Daha önce Ankara, ATAK helikopteri ihracatı yapmıştı ancak bilindiği üzere söz konusu platform Türkiye’nin İtalya ile geliştirdiği bir araçtı.

Temel Kotil’in bahsettiği 32 rakamı aslında helikopter pazarı için oldukça yüksek bir sayı. Böyle bir satışın Türkiye için ciddi bir prestij olacağı ve belki de gelecek dönemde benzer ihracatların da önünü açabilmesi son derece olası.

Türkiye ile İtalya'nın birlikte geliştirdiği Atak da daha önce ihraç edilmişti.[Türkiye ile İtalya'nın birlikte geliştirdiği Atak da daha önce ihraç edilmişti.]

Afrika’daki talepler Türkiye’ye kayabilir

Halihazırda dünyada bu alanda sadece belirli firmaların tekeli bulunuyor ve bu noktada Fransa öne çıkıyor. Fransa merkezli uçak üreticisi Airbus akla ilk gelen marka.

Son dönemlerde özellikle Afrika’da art arda yaşanan gelişmeler ve kıta genelinde Fransa’ya bakışın değişiyor olması Gökbey’in ve Türkiye’nin ön plana çıkabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Afrika’daki ülkelerin gelecek dönemde Paris yerine Ankara merkezli hareket etmesi oldukça muhtemel. Sadece Afrika ülkeleri de değil Gökbey’in envantere girdikten sonra çok sayıda farklı ülke için de ‘en ideal seçeneklerden biri’ olması çok da uzak bir seçenek gibi durmuyor.

Gökbey'de yerli/milli motor kullanılması helikopterin ihracatı için de çok değerli.[Gökbey'de yerli/milli motor kullanılması helikopterin ihracatı için de çok değerli.]

İlk kullanıcı Jandarma olacak

Yaklaşık 6 ton toplam kalkış ağırlığına ve 12 yolcu kapasitesine sahip olan Gökbey’e çok farklı görevler tanımlayabilmek mümkün… Genel maksatlı taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek Gökbey 4 saate yakın havada kalabiliyor.

Azami 948 kilometre menzile sahip olan Gökbey’in Türkiye’de ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı envanterine girmesi bekleniyor. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre Jandarma’ya toplam 100 adet Gökbey teslim edileceği biliniyor.

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