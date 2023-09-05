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TRT Haber 05.09.2023 10:15

Bakan Yerlikaya: Twitter'daki hesapların yüzde 26'sının bot olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanlığı X'te (Twitter) 27 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında yapılan paylaşımları inceledi. Hesapların yüzde 26’sının bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya: Twitter'daki hesapların yüzde 26'sının bot olduğu tespit edildi
[Fotograf: AA]

Sosyal medya platformu X'te 27 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında 32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımlarla ilgili yapılan incelemelerin sonuçlarını paylaştı. 

İnceleme sonuçlarına göre hesapların yüzde 26'sı bot. Bilgisayarlar tarafından yapılan paylaşımların yüzde 43'ü de negatif ve spekülatif içerikler barındırıyor.

"Algı çabalarının farkındayız"

Bakan Yerlikaya siber suçlarla ilgili mücadelenin devam edeceğine işaret etti: 

"Sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkındayız. Allah'ın izniyle Bot hesaplar üzerinden hesap yapanların, çabalarını boşa çıkaracağız. Siber suçlar ve dezenformasyonla mücadelemiz kesintisiz devam edecek."

 

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