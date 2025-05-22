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Gündem
AA 22.05.2025 15:15

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 509 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde düzenlenen denetim ve operasyonlarda 509 düzensiz göçmen ile 27'si yabancı uyruklu 49 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 509 düzensiz göçmen yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, iki yıl önce mobil göç araçlarıyla kimlik kontrollerine başladıklarını hatırlatarak o dönemde kimlik sorulan her 4 kişiden yaklaşık 3'ünün düzensiz göçmen olduğunu belirtti.

"Bu oran yüzde 74,5'ti. Geçtiğimiz ay ise bu oran yüzde 1,8'e kadar düştü. Artık kimlik kontrolü yaptığımız her 100 kişiden sadece 2'si düzensiz göçmen çıkıyor." ifadelerini kullanan Yerlikaya, Türkiye'nin düzensiz göçe hedef olmaktan çıktığını aktardı.

432 bin 630 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

Yerlikaya, dün ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik denetim ve operasyonlar düzenlendiğine değinerek, bu kapsamda 432 bin 630 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını, 509 düzensiz göçmenin ve 27'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

 

Operasyon ve denetimlere ilişkin bilgi veren Yerlikaya, "Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 432 bin 630 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde, 28 bin 321 personel, 9 bin 19 ekip ile 5 bin 817 noktada, 4 bin 280 metruk bina, 7 bin 862 umuma açık yer, 441 terminal ve 5 bin 734 diğer yerler olmak üzere 18 bin 317 yer kontrol edildi." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını belirterek denetim ve operasyonlara katkı sağlayanlara teşekkür etti.

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Ali Yerlikaya Denetim Düzensiz Göçmenler Göç İçişleri Bakanlığı İnsan Kaçakçılığı Kimlik
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