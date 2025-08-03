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TRT Haber 03.08.2025 10:23

Göçmen kaçakçılarına geçit verilmiyor: 36 ildeki operasyonlarda 22 tutuklama

36 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerden 22’si tutuklandı.

Göçmen kaçakçılarına geçit verilmiyor: 36 ildeki operasyonlarda 22 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına ilişkin yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Adana, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Batman, Iğdır, Osmaniye ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

36 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerden 22’si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

 

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz."

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