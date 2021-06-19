İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi, bin 215 güvenlik görevlisi, 60 şoför, 20 avukat ve 14 sosyal çalışmacı alacak.

Lise, önlisans ve lisans mezunu olan adaylarda KPSS'den en az 65 puan almış olma şartı aranıyor.

Başvurular 21-25 Haziran’da

Giriş sınavına katılmak için başvurular, İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden, 21 Haziran Pazartesi günü saat 10.00 ila 25 Haziran Cuma günü saat 17.00 arasında yapılacak.

Giriş sınavının yapılacağı yer ve saat Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün sitesinden ilan edilecek.