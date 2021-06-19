Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 03:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Göç idaresi personel alacak
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere çoğu güvenlik görevlisi bin 309 personel alacak. Başvurular internet üzerinden 21-25 Haziran'da yapılacak.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi, bin 215 güvenlik görevlisi, 60 şoför, 20 avukat ve 14 sosyal çalışmacı alacak.
Lise, önlisans ve lisans mezunu olan adaylarda KPSS'den en az 65 puan almış olma şartı aranıyor.
Başvurular 21-25 Haziran’da
Giriş sınavına katılmak için başvurular, İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden, 21 Haziran Pazartesi günü saat 10.00 ila 25 Haziran Cuma günü saat 17.00 arasında yapılacak.
Giriş sınavının yapılacağı yer ve saat Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün sitesinden ilan edilecek.
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