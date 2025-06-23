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Gündem
AA 23.06.2025 16:51

Göç İdaresi Başkanlığı, "Türkiye'ye İran'dan göç yaşandığı" iddialarını yalanladı

Göç İdaresi Başkanlığı, İran'dan Türkiye'ye giriş sayılarında 13 Haziran öncesine göre artış olmadığının görüldüğünü duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı, "Türkiye'ye İran'dan göç yaşandığı" iddialarını yalanladı

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformları üzerinden dolaşıma sokulan "İran'dan Türkiye'ye göç yaşandığı" ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Tüm hudutların, güvenlik birimleri tarafından en ileri teknolojiyle donatılmış fiziki güvenlik sistemleriyle 7 gün 24 saat esasına dayalı kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olası bir göç hareketliliğinin gözlemlenmesi için sınır kapılarımızdaki giriş-çıkış sayıları dikkatle takip edilmektedir ve bir göç hareketliliği söz konusu değildir. Ülkemize İran'dan yapılan giriş sayılarında 13 Haziran 2025 tarihi öncesine göre artış olmadığı görülmektedir. Dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

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Göç İdaresi Başkanlığı İran Sosyal Medya Dezenformasyon
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