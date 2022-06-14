Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başlayan Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı'nda kara safhası tamamlandı.

8 ülkeden 10 ataşenin gözlemci olarak yer aldığı tatbikata Türkiye ve KKTC’den sivil ve askeri 285 personel katılıyor.

Dağa düşen uçaktaki yolcular kurtarıldı

Tatbikatın kara safhasında senaryo gereği, İzmir-Ercan seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağı dağlık araziye düştü.

Yardım çağrısında bulunan uçağa, havadan ve karadan kurtarma operasyonu düzenlendi.

Ardından askerler helikopterlerle bölgeye sevk edilerek arama kurtarma çalışmalarını başlatıldı.

Senaryo gereği olay yerine dağılan kazazedeler arama kurtarma ekipleri ve Bayraktar TB2 tarafından tespit edildi. Daha sonra helikopter ile kurtarıldı.

Düşen uçakta kalan yaralıların tahliyesi için önce çıkan yangın söndürüldü.

Kazazedeler daha sonra arama kurtarma birliklerinin çalışmalarıyla uçaktan tahliye edildi.

''Tatbikatlar Kıbrıs'ın statüsünü yükseltiyor''

Tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da izledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ''Bütün bu yapılan tatbikatlara uluslararası boyut kazandırılması, buraya da yabancı bir takım misyonların ve farklı devletlerin temsilcilerinin bulunması Kıbrıs'ın statüsünü yükseltmektedir'' dedi.

Tatbikatın kara safhası başarıyla tamamlandı.

Tatbikat deniz safhasıyla devam edecek.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Bülent Uzun