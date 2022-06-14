Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnternet haberciliğine ilişkin teklif TBMM Adalet Komisyonunda
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren teklif TBMM Adalet Komisyonunda.
TBMM Adalet Komisyonunda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.
AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında toplanan komisyonda, teklifin maddeleri görüşülüyor.
Komisyonun önceki toplantısında teklifin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, basın kartı alabileceklerin tanımlandığı birinci maddesi kabul edilmişti.
Etiketler: Sosyal Medya İnternet TBMM Komisyonları TBMM
Son Haberler
- 16:42
- 16:39
- 16:42
- 16:02
- 16:00
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Ramazan Gök'ün ailesine taziye
Yükleniyor lütfen bekleyiniz