Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Ramazan Gök'ün ailesine taziye
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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